Эти страны также отмечают необходимость предоставления гуманитарной помощи и защиты украинских ядерных объектов.

Парламентарии 13 стран подписали совместное заявление "О настоятельной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Сегодня наши друзья - парламентарии Чехии, Эстонии, Польши, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Великобритании, США подписали совместное заявление "О настоятельной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины", - отметил он.

В заявлении, рассказал Стефанчук, говорится о том, что все эти страны - с Украиной и будут стоять за Украину.

Так, добавил спикер, представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине. А именно, поддерживать военную и гражданскую оборону Украины - обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины, что можно сделать с помощью поставки противотанкового и противовоздушного оружия.

"Оказать гуманитарную помощь - обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбят; спасти раненых и беженцев. Защитить украинские ядерные объекты, которые представляют угрозу для всех соседних государств. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, США сохранят в тайне консультации по поставкам Украине систем противовоздушной обороны.

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