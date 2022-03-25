По возможности, при захоронении умерших горожан просят положить в гроб хоть какие-то данные о человеке.

В окруженном российскими оккупантами Мариуполе начали бесплатно раздавать гробы на захоронения погибших горожан.

Об этом сообщил Николай Сапаров, владелец ритуального бюро "Скорбота".

"Мы открыли свои печальные склады. На Володарском шоссе, напротив Похоронного дома, можно взять необитый гроб и похоронить умершего. Те, у кого нет денег, могут его взять бесплатно. Кто сможет заплатить, прошу Вас принести оплату за гроб в любой из магазинов "Скорботы" после окончания боевых действий", - написал Сапаров.

Он попросил горожан, по возможности, при захоронении умерших положить в гроб хоть какие-то данные о человеке.

"При последующей эксгумации эти данные будут очень важны", - отметил он.

Напомним, в ООН подтверждают рост количества массовых захоронений в Мариуполе. В одном из этих братских захоронений находится около 200 человек.

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