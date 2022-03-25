В одном из этих братских захоронений находится около 200 человек.

Организация Объединенных Наций получает "все больше информации", подтверждающей наличие массовых захоронений в осажденном Мариуполе.

Главе Управления ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине Матильде Богнер удалось получить "спутниковую информацию" об одной такой могиле, сообщает CNN.

"По нашим оценкам, в одном из этих братских захоронений находится около 200 человек", — сказала она на брифинге для прессы в пятницу.

Она добавила одно предостережение: не гарантируется, что все люди, погребенные в могилах, "являются жертвами среди гражданского населения, потому что, когда мы документируем потери среди гражданского населения, мы не включаем ни военные потери, ни людей, умерших по другим причинам, кроме прямых боевых действий".

Богнер обрисовала суровую картину города, где "обычный уровень смертности увеличился" из-за отсутствия коммунальных услуг, еды, электричества и воды.

"В городе гибнут люди, и это не только жертвы среди гражданского населения", — подчеркнула она.

Напомним, также по данным Мариупольского горсовета, в городе все больше людей умирают от голода.

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