Жителей города агитируют за Россию.

Российские оккупанты в Мариуполе открыли штаб партии "Едина Россия". Для своего офиса они выбрали помещение торгового центра "Метро".

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram-канале.

"По информации остающихся в городе мариупольцев, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка", - говорится в сообщении.

При этом указано, что оккупанты называют свой штаб гуманитарным.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглись на территорию Украины, враг бомбил как военные объекты, так и мирные населенные пункты. В частности, бомбил противника не раз падали на Киев, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев и Харьков.

По состоянию на 24 марта число жертв в результате агрессии России в Мариуполе составило уже более 3 тысяч. Кроме того, российские террористы насильно вывозят тысячи жителей заблокированного Мариуполя в РФ.

При этом только в здании Драматического театра в Мариуполе, на который 16 марта сбросил бомбу российский самолет, погибло около 300 человек.

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