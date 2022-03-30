Информация о пострадавших уточняется.

В Лисичанске Луганской области обстрелы российских оккупантов не прекращаются, разрушен детский сад.

Об этом в Telegram сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Обстрелы Лисичанска продолжаются-россияне разрушили детский сад", - заявил он.

По его информации, если утром русские ударили по окрестностям города, то теперь открывают огонь по другим его частям.

"Сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия предыдущих обстрелов, а уже есть другие объекты, которые надо тушить, а потом разбирать там завалы и искать людей. Один из них - детский сад, который в прошлом году только отремонтировали", - отметил Гайдай.

Он добавил, что информация в отношении пострадавших уточняется. Спасателей катастрофически не хватает на такое количество обстрелов.

Напомним, из-под завалов после ночных обстрелов в Лисичанске спасли уже пять человек.

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