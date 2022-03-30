Работы на месте продолжаются, информация о погибших и пострадавших уточняется.

В городе Лисичанск Луганской области после обстрела российских оккупантов есть один погибший, 5 человек спасли.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС напомнили, что утром Лисичанск содрогнулся от интенсивных обстрелов.

"Есть значительные разрушения жилых многоэтажных домов. Под завалами, вероятно, находятся люди... Сейчас спасатели спасли 5 человек, 8 эвакуировали в безопасные места и, к сожалению, под завалами нашли одного погибшего человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы продолжаются, информация о погибших и пострадавших уточняется.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Попасную и Кременную. Кроме того, примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска.

"Имеем значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", - сообщал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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