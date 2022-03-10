Это не боевой транспорт, но он тоже пригодится.

Украина уже давно ждет, когда западные партнеры передадут истребители для борьбы с путинскими террористами. Увы, подвижек в этом вопросе все еще нет. США уклоняются от предоставления боевых самолетов. В Штатах считают, что партия МиГ-29 не особо поможет нашей стране в закрытии неба. И пока мы ждем истребителей, наша авиация продолжает пополняться другим транспортом. Недавно "Укроборонпром" получил от иностранной компании шесть самолетов Ан-158. Об этом рассказал генеральный директор Юрий Гусев.

"Только что одна из иностранных компаний официально обратилась в концерн касательно предоставления для нужд нашей авиации 6 самолетов Ан-158, которые, конечно, не являются боевыми, но могут и будут после технического обслуживания и ремонта выполнять специальные рейсы по доставке всего необходимого нам в условиях военного положения", — сказано в сообщении Гусева.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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