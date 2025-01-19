Главнокомандующий ВСУ сообщил, что потери российских войск на Покровском направлении превышают украинские "в разы".

Потери российских войск на Покровском направлении превышают украинские "в разы", хотя там оккупанты сосредоточил для штурма города свои лучшие подразделения, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью для ТСН.Тиждень.

"Противник прилагает все усилия для того, чтобы его (Покровск, - ред.) взять, а мы делаем все, чтобы его защитить и не допустить его захвата. Вообще некоторые "пророки" рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября. Но 30 сентября прошло. Потом рассказывали, что 30 октября", - рассказал главком.

По его словам, для наступления на Покровск противник сосредотачивает на этом направлении лучшие подразделения. Сырский утверждает, что враг "имеет возможность их менять, потому что имеет больший потенциал для ведения наступательных действий пока".

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В то же время, по словам главнокомандующего, потери противника "в разы" превышают потери украинских войск на этом направлении.

Наступление россиян на Покровск: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, говорить об оперативном окружении Покровска рано, заявил 19 января военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, противник не имеет возможности атаковать Покровск, поэтому сейчас пытается обойти город с запада и с востока.

Что у россиян нет сейчас сил для того, чтобы "отрезать" Покровск, говорил и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его мнению, враг не хочет втянуться в еще один Бахмут, а хочет обходить город.