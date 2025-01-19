По мнению аналитиков, российские войска, скорее всего, продолжат добиваться успехов в охвате Покровска, однако темпы их продвижения останутся медленными.

Россияне передислоцируют свои подразделения с других направлений и стягивают дополнительные силы для усиления наступления на Покровск. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, Центральная группировка войск России сформировала ударную группу из подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий (ОВА) к югу от Покровска в рамках продолжающихся усилий по активизации наступления к югу и юго-западу от города.

В то же время один из украинских командиров отмечал, что российское военное командование накапливает силы для наступления к западу от Покровска, однако российские войска не продвигаются непосредственно к югу от города и в настоящее время сосредоточены на перекрытии железнодорожной линии между Котлино и Удачное.

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По мнению аналитиков, решение российского военного командования о скоплении сил к югу от Покровска свидетельствует о том, что российские войска могут пересмотреть тактические цели на направлении Покровска, чтобы создать условия для использования более выгодных путей продвижения ближе к непосредственным флангам города.

Сообщается также, что российское военное командование недавно передислоцировало некоторые подразделения с Кураховского направления для наступательных операций к востоку от Покровска.

"Российское военное командование может снизить приоритетность наступательных операций на Кураховском направлении и перебросить силы из Курахово для усиления покровского направления теперь, когда российские силы достигли своей цели по захвату Курахово", - считают в ISW.

Однако при этом неясно, восстановились ли российские подразделения, которые недавно участвовали в боях за Курахово, до такой степени, чтобы они могли эффективно действовать на текущей линии фронта в Покровске.

Аналитики оценивают, что российские войска, скорее всего, продолжат добиваться успехов в охвате Покровска с северо-востока и юго-запада, особенно если смогут выявить и использовать тактические уязвимости украинской обороны вдоль флангов Покровска:

"Однако темпы такого продвижения, скорее всего, останутся медленными, поскольку российские войска не продемонстрировали способность проводить быстрый механизированный маневр, необходимый для проникновения через украинские оборонительные линии и быстрого окружения значительных сил ВСУ в Покровске".

Покровск - новости

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявлял, что в Покровске российских оккупантов нет, при этом городках к югу от Покровска – Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое – происходят постоянные бои с врагом.

Начальник пресс-службы 14-й штурмовой бригады НГУ "Червона Калина" Николай Коваль рассказал, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск с левого и правого флангов, ВСУ ежедневно отбивают по 50-70 штурмов на этом направлении.

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