Сейчас подтверждено пять случаев похищения.

Российские оккупанты похищают руководителей украинского Движения Сопротивления.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Начиная с 11 марта войска РФ применяют тактику, присущую разве что террористам: похищают руководителей украинского движения сопротивления", - говорится в сообщении.

За это время похищены городской глава г. Днепрорудное Евгения Матвеева, городского голову г. Мелитополь Ивана Федорова, председателя Мелитопольского районного совета Сергея Приму, соорганизатора проукраинских митингов в г. Мелитополе Ольгу Гаймусову и депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову.

"Всех этих людей объединяет одно – верность Украине. Они отказались от сотрудничества с врагом, чем окончательно развеяли его надежды на "встречу с цветами", - добавили в центре.

Отмечается, что следующим шагом врага является назначение своих марионеток на "вакантные" места.

"Однако ставленников агрессора ожидает лишь уголовная ответственность за государственную измену. Прибегая к террору на оккупированных территориях, агрессор пытается сломать дух людей и склонить их к покорному существованию. Однако Мелитополь показал, что дух украинцев несокрушим", - отметили в ведомстве.

Напомним, по данным Генштаба, попытки российских оккупантов захватывать Мариуполь остаются безуспешными - город до сих пор героически держит оборону.

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