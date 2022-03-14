Сообщается, что на Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия.

Попытки российских оккупантов захватить Мариуполь остаются безуспешными - город до сих пор героически держит оборону.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

"Пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российские оккупанты продолжают уничтожение стационарных объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Так, 13 марта были нанесены ракетные удары по объектам в населенных пунктах Умань, Ивано-Франковск, Старичи с применением самолетов стратегической авиации. Кроме того, продолжаются пуски ОТКР "Искандер" с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

На Волынском направлении противник проводил демонстрационные действия подразделениями из состава ВС РБ вдоль государственной границы Украины.

На Полесском направлении подразделения оккупационных войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение. С целью исключения внезапности действий со стороны Вооруженных Сил Украины противник активно ведет разведку.

На Северском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении противник пытается закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и осуществляет попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы.

На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.

"На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка. Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь", - отметили в Генштабе.

На Южнобугском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.

Напомним, гумконвой, который направлялся в Мариуполь, снова вернулся в Бердянск. Сейчас город остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза.

Вас также могут заинтересовать новости: