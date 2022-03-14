Враг разместил свой штаб на железнодорожном вокзале станции Смородино, выставил там технику и гатит с нее по населенным пунктам.

Тростянец остается под контролем оккупантов.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Тростянец остается в оккупации российских фашистов", - отметил он.

Глава ОВА опубликовал видео, на котором виден штаб врага на железнодорожном вокзале станции Смородино, где оккупанты выставили технику и палят из нее по населенным пунктам.

"Русские орки - нелюди. Мы не простим эту войну никогда! Им не место в цивилизованном мире", - подчеркнул Живицкий.

Напомним, что о захвате города Живицкий сообщил 4 марта. По его словам, все магазины разграблены, а в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы.

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