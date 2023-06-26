Боец Сергей рассказывает, что "прилет" был в 100 метрах от машины.

Военный мятеж в России отнюдь не повлиял на ситуацию на фронте, по крайней мере в районе Донецка. Враг количество обстрелов не уменьшил. Съемочной группе ТСН удалось снять, как происходит настоящая артиллерийская дуэль.

Вражеская артиллерия пыталась несколько часов уничтожить украинский экипаж системы залпового огня "Град". Кто вышел победителем в противостоянии, рассказал корреспондент ТСН Александр Загородний.

Он показал посадку, в которой находились под вражеским обстрелом украинские бойцы. Мощные 152-мм снаряды россиян "кромсали" позицию. Позже из-под взрывов выехал сначала внедорожник, а за ним - грузовик. Они выбрались.

Экипаж боевой машины быстро развернулся на новой позиции и приготовился дать врагу ответ. Боец Сергей рассказывает, что "прилет" был в 100 метрах от машины, поэтому было принято решение передислоцироваться.

Затем разведка сбросила на планшет командира псевдо "Ворон" координаты вражеской пушки, той самой, которая так упорно пыталась их уничтожить. Несколько минут на подготовку - украинские военные отвечают оккупантам. Потом - несколько минут на сборы и снова переезд на новое, относительно безопасное, место.

"Написали, что хорошо отработали. Все нормально... Они чуточку по нам постреляли, семь штук возле нас упало, нам пришлось перекатиться. Переехали - дали нам маяк, мы по ним отработали. И что-то они резко притихли так", - говорит "Ворон" и улыбается.

Далее корреспондент ТСН показал работу другого подразделения, у бойцов которого на вооружении - замаскированная в лесу батарея "Гиацинтов". Эти пушечки выслеживают серьезные цели, и через несколько минут они появляются. Они легко и ловко забрасывают 48-килограммовые снаряды в пушку и отправляют их к врагу.

Ситуация на фронте 26 июня 2023 года

Как сообщал Генштаб ВСУ, российские оккупанты в течение суток безуспешно наступали на четырех направлениях. Всего на фронте произошло 35 боевых столкновений. Захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

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