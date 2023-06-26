В частности, было нанесено 6 ударов по районам сосредоточения личного состава захватчиков.

Силы обороны Украины нанесли новые удары по российским позициям возле линии фронта.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, опубликованной в понедельник вечером, 26 июня. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - отметили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в течение суток поразили пункт управления и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

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При этом, российские оккупанты в течение суток нанесли по украинской земле 36 авиационных ударов и совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Вечером 26 июня Генштаб ВСУ сообщил, что противник пытался наступать на Бахмутском, Марьинском, Купянском, Авдеевском и направлениях. В Генштабе подчеркнули, что было 35 боев, и враги не добились успеха.

Также сообщалось, что минувшей ночью российская армия нанесла комбинированный удар по Одесской области ракетами морского базирования "Калибр" и дронами-камикадзе. Украинские военные сообщили о сбитии двух "Калибров" еще на подлету к побережью. В то же время одна ракета попала в складское помещение в Одесском районе.

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