Заявление Минобороны России активно распространяли кремлевские пропагандисты.

Пентагон опроверг заявление Минобороны РФ о якобы сбитии российскими силами ПВО самолета с военной помощью для Украины.

Радио Свобода цитирует чиновника Минобороны США на закрытом брифинге в Вашингтоне 18 апреля.

Накануне спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков утверждал, что РФ якобы сбила украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы.

Заявление Минобороны России активно распространяли кремлевские пропагандисты.

"Я не видел сообщений, указывающих на то, что западное оружие было сбито русскими. Мне ничего не известно насчет этого и я ничего не видел по этому поводу. Нет никаких признаков того, что они (россияне) нанесли удар по содержимому помощи", - ответили в свою очередь, в Пентагоне.

Ранее пропаганду Кремля также опровергли и в украинской разведке.

Новая фаза войны

После неудачного наступления с юга Беларуси на Киевщину, Сумщину и Черниговщину разгромленные войска врага были вынуждены отступать к исходным позициям и перегруппировываться.

Основные усилия РФ сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории.

Параллельно продолжается блокада и обстрелы Мариуполя, а также нанесение Россией ракетных ударов по другим городам.

18 апреля стало известно о начале новой фазы войны. Почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты имели попытку прорвать нашу оборону.

Накануне этой фазы украинское руководство призвало европейских партнеров и США обеспечить ВСУ немедленным тяжелым наступательным вооружением, необходимым не только для эффективной обороны свободных территорий, но и для освобождения районов, которые были оккупированы Россией с 24 февраля.

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