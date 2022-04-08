Словакия поддерживает Украину в борьбе с российскими фашистами / фото Минобороны Словакии
Украина может приобрести в Словакии самоходные артиллерийские установки "Zuzana".
Переговоры о закупке этой техники почти завершены. Об этом сообщает издание Dennikn.sk.
Украина получит 2 батареи техники, то есть 16 машин.
Самоходная артиллерийская установка "Zuzana" имеет калибр 155 мм, дальность 33 километра. Необходимый срок обучения - от 1 недели. Экипаж остается внутри во время операций и стрельбы.
Ранее Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.
Поставка оружия для Украины: главное
- Великобритания передала Украине защитные бронемашины "Mastiff".
- США одобрили новую поставку вооружения включая комплексы Stinger и Javelin, а также беспилотники Switchblade.
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