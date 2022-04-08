Украина получит 2 батареи техники, то есть 16 машин.

Украина может приобрести в Словакии самоходные артиллерийские установки "Zuzana".

Переговоры о закупке этой техники почти завершены. Об этом сообщает издание Dennikn.sk.

Украина получит 2 батареи техники, то есть 16 машин.

Самоходная артиллерийская установка "Zuzana" имеет калибр 155 мм, дальность 33 километра. Необходимый срок обучения - от 1 недели. Экипаж остается внутри во время операций и стрельбы.

Ранее Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.

Поставка оружия для Украины: главное

Великобритания передала Украине защитные бронемашины "Mastiff".

США одобрили новую поставку вооружения включая комплексы Stinger и Javelin, а также беспилотники Switchblade.

Австралия отправила для Украины партию бронемашин "Bushmaster".

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