По словам Денисенко, белорусский диктатор боится народных бунтов и своего свержения.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не решится ввести свою армию на территорию Украины из-за страха потерять власть.

Такое мнение высказал "Стране" советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Он также назвал абсурдными возможные обвинения Украины в нападении на соседнюю республику.

"Анонимный опрос в белорусской армии также показал, что она не готова к войне. Если Лукашенко начнет боевые действия против Украины, в Беларуси начнутся бунты. А он этого очень боится", - говорит он.

По мнению советника министра, Лукашенко сделает все, чтобы не начинать военную операцию против Украины - потому что это для него будет "политическая смерть".

"Лукашенко не пойдет на войну с Украиной - он слишком боится потерять власть. После первых же боев начнутся народные бунты, и Лукашенко это четко понимает. Белорусы, как видно по соцопросам, категорически против войны с Украиной. А Лукашенко патологически боится за свою власть и не будет поддавать ее риску. К тому же, российская армия может "сковырнуть" его в любой момент, когда будут протесты. Плюс Лукашенко не уверен в своей собственной армии. Не исключено, что в случае начала наземной операции белорусская армия может подыграть другой стороне. Так что Лукашенко по максимуму будет стараться сохранять нейтралитет - хотя нейтралитетом его позицию назвать сложно. Разве что пророссийским нейтралитетом. Словом, он не будет бросать белорусскую армию в Украину", - убежден он.

Сегодня, 11 марта, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что российские оккупанты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

В ГПСУ отметили, что такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

Аналитики предупреждают, что атака белорусских военных на Украину может начаться после 21 часов 11 марта.