Штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, осуществили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ.

Российские оккупанты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Враг атаковал белорусскую территорию на границе с Украиной. Штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, осуществили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

Впоследствии командование Воздушных сил ВСУ обновило сообщение. По их данным, есть также информация об обстреле оккупантами н. п. Бухличи и Верхний Теребеж в Беларуси.

Кроме того на Волыни бомбы с российских самолетов упали не только на белорусскую территорию, но и украинскую. Эти фото сделано украинскими пограничниками за несколько сотен метров до границы с Беларусью.

Как отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, авиаудар по Беларуси – сознательный террористический акт кремля. Путину неважно кого убивать – украинцев, россиян, белорусов, любую нацию.

"Очередная брутальная лживая провокация. Представляю, какой вой сегодня будет на российских пропагандистских каналах. Не удивлюсь, если лукашенко обратится к Путину с предложением помочь ему убивать украинцев. Так что обращаюсь ко всем белорусам. Это не ваша война! Это провокация россиян. Украина нет ни одного. По данным командования воздушных сил ВСУ российские самолеты вылетели из аэродрома Дубровица в Беларуси, зашли в наше воздушное пространство, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани в Беларуси", - отметил Ткаченко.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что несмотря на то, что Россия обстреляла белорусское село, чтобы втянуть в войну еще одну страну, высоковероятно то, что сами войска откажутся от активных боевых действий.

Как отмечает Арестович, Белоруссия уже давно задействована в войне против Украины. Однако он выразил надежду, что тамошние войска сделают все необходимое во избежание участия в активных боевых действиях.

"Среди белорусских военных есть принципиальная позиция не участвовать в боевых действиях против Украины. Даже если Лукашенко будет их толкать, я думаю, что они сделают все, чтобы избежать этого сценария", - отметил Арестович.

В то же время, Арестович считает, что даже если военные из Беларуси зайдут на территорию Украины, не исключено, что большинство из них перейдет на нашу сторону.

"Не дайте себя втянуть в эту войну. Она вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили более 12 тысяч российских военных. Не нужно вам попадать в их число. Это не нужно Беларуси. Поверьте", - добавил он.

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