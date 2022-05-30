Из-за оккупантов в Харькове, в частности, пострадал несовершеннолетний.

Вследствие нового обстрела оккупантами Харькова ранены трое гражданских.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 30 мая российские военные обстреляли Киевский район Харькова.

"Под огнем оказались девять улиц. В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела поврежден ряд домов и хозяйственных сооружений.

Кроме того, загорелись гаражные боксы на площади почти 400 кв. м.