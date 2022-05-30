Вследствие нового обстрела оккупантами Харькова ранены трое гражданских.
Как сообщает Харьковская областная прокуратура, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 30 мая российские военные обстреляли Киевский район Харькова.
"Под огнем оказались девять улиц. В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела поврежден ряд домов и хозяйственных сооружений.
Кроме того, загорелись гаражные боксы на площади почти 400 кв. м.