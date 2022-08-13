Активные боевые действия продолжаются на 1300 км фронта.

Пятая часть подразделений ВС РФ, привлеченныхк боевым действиям в Украине разгромлена.

Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, информируя о телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Во время сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь русских в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе - пятая часть подразделений ВС РФ, привлеченных к боевым действиям в Украине, разгромлена",- отметил Залужный.

Он также проинформировал американского коллегу о том, что активные боевые действия сегодня идут на 1300 км фронта. "Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня - я снова обратился с этим к нашим партнерам", - подчеркнул Залужный.

Как сообщал УНИАН, 12 августа главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный попросил разрешить выезд за границу для украинских студентов.

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