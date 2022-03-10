Из западных областей Украины в соседние страны выехали 160 тысяч человек, отметили в "УЗ".

По состоянию на вечер 9 марта "Укрзализныця" перевезла 1,9 миллиона пассажиров в западные области.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Александр Камышин во время всеукраинского телемарафона.

"По состоянию на вечер (9 марта) было перевезено 1,9 миллиона человек ровно из центра, юга и востока на Запад. И 160 тыс. с Запада в соседние страны",- заявил он.

Также Камышин добавил, что пассажиров, которые движутся по направлению с запада на восток, тоже много, но в компании точную цифру не считают, поскольку в этом направлении фокус внимания больше сосредоточен на перевозке гуманитарной помощи.

"У нас каждый день растут объемы в вагонах гуманитарки. У нас продолжается перевозки гуманитарных грузов с запада на восток в пассажирских поездах, и мы осваиваем контейнерное направление. Это то, что будет ехать из-за границы в Украину", - сказал Камышин.

Он также отметил, что пассажирских вагонов в "УЗ" не хватает, люди едут в тесноте, но в безопасности.

"Вокзалы и поезда - это самые безопасные места нашей страны", - подытожил он.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину. Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Люди начали покидать населенные пункты, которые атаковал противник. "УЗ" организовала эвакуационные поезда, которые вывозили гражданских в безопасные места, в том числе во Львов и Ужгород. Также "Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд в Польшу. Проезд в эвакуационных поездах бесплатный.

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