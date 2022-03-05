Проезд для беженцев бесплатный.

"Укрзализныця" назначает эвакуационные поезда из Украины в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Поезд №939/940 Харьков – Хелм отправится в рейс 5 марта в 17:00; 6 марта отправятся в рейс: в 11:00 №918/919 Запорожье – Хелм; в 09:00 №902/903 Днепр – Хелм. На станции Хелм (Польша) будет организована возможность осуществить пересадку на поезда в Варшаву, которые предоставляет польская железная дорога. Проезд бесплатный", - говорится в сообщении.

Кроме того, в состав поезда №67/68 Киев – Хелм включается группа вагонов сообщением Львов – Хелм. Рейс будет отправляться 5 и 6 марта в 19:13.

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