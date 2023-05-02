За два украинских города продолжаются ожесточенные боевые действия, поделились в Генштабе.

Российские захватчики в течение суток продолжали сосредотачивать свои главные усилия на том, чтобы наступать на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях, украинские воины отразили там более 20 вражеских атак.

Самые ожесточенные боевые действия продолжаются за Марьинку и Бахмут, защитники украинского государства стойко обороняются, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. По данным Генштаба, наши воины в районе Марьинки отразили многочисленные атаки со стороны противника.

"На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы. На Бахмутском направлении... противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского", - отмечается в сводке.

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В Генштабе также сообщили, что 2 мая враг нанес по нашей земле 30 авиаударов и совершил около восьми обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник нанес по Украине три ракетных удара.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе ВСУ.

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По сведениям Генштаба ВСУ, опубликованным утром 2 мая, за прошедшие сутки противники на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях более 40 раз атаковали наших воинов и потерпели поражения.

Россияне на нашей земле несут огромные потери. Общие потери РФ уже составляют 191 420 захватчиков. Также уничтожен, в частности, 3 701 вражеский танк.

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