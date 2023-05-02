Противники, в частности, попали в одно вражеское средство противовоздушной обороны, отметили в Генштабе.

Украинские артиллеристы и подразделения ракетных войск за сутки поразили четыре склада боеприпасов российских оккупантов, один вражеский пункт управления, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Силы обороны Украины также сбили три беспилотника захватчиков разных типов, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной во вторник вечером, 2 мая.

"...Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава противника...", - отмечается в сообщении.

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Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Утром 2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что россияне сосредоточили свои главные усилия на том, чтобы наступать на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Марьинском направлениях. На этих направлениях украинские воины за прошедшие сутки отразили более 40 вражеских атак.

Противники несут на нашей земле очень серьезные потери. Общие потери врага в Украине уже составляют 191 420 захватчиков. Кроме того, россияне потеряли, в частности, 298 средств ПВО и 2 477 дронов оперативно-тактического уровня.

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