Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года уже превысили 191 тысячу человек.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и освобождать территорию Украины. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 460 оккупантов.

По информации Генеральныого штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 191 420 человек.

Также за сутки увеличилось количество уничтоженной вражеской техники:

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танков - 3701 (+1) единица;

боевых бронированных машин ‒ 7193 (+1);

артиллерийских систем – 2 930 (+9);

РСЗО – 544 (+0);

средства ПВО - 298 (+3);

самолетов - 308 (+0);

вертолетов – 294 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 477;

крылатые ракеты - 947 (+15);

корабли /катера ‒ 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 5 851 (+6);

специальная техника - 360 (+1).

Ситуация на фронте по состоянию на 2 мая 2023 года - что известно

Украинские защитники за сутки отбили 41 атаку российских оккупантов. Самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка. Кроме того. захватчики пытались вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В свою очередь авиация Сил обороны уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также силами ПВО сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

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