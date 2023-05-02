За сутки силы обороны Украины уничтожили 460 оккупантов / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и освобождать территорию Украины. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 460 оккупантов. 

По информации Генеральныого штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 191 420 человек.

Также за сутки увеличилось количество уничтоженной вражеской техники:

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  • танков - 3701 (+1) единица;
  • боевых бронированных машин ‒ 7193 (+1);
  • артиллерийских систем – 2 930 (+9);
  • РСЗО – 544 (+0);
  • средства ПВО - 298 (+3);
  • самолетов - 308 (+0);
  • вертолетов – 294 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 477;
  • крылатые ракеты - 947 (+15);
  • корабли /катера ‒ 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 851 (+6);
  • специальная техника - 360 (+1).

Ситуация на фронте по состоянию на 2 мая 2023 года - что известно

Украинские защитники за сутки отбили 41 атаку российских оккупантов. Самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка. Кроме того. захватчики пытались вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 

В свою очередь авиация Сил обороны уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также силами ПВО сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

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