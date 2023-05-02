Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и освобождать территорию Украины. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 460 оккупантов.
По информации Генеральныого штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 191 420 человек.
Также за сутки увеличилось количество уничтоженной вражеской техники:
- танков - 3701 (+1) единица;
- боевых бронированных машин ‒ 7193 (+1);
- артиллерийских систем – 2 930 (+9);
- РСЗО – 544 (+0);
- средства ПВО - 298 (+3);
- самолетов - 308 (+0);
- вертолетов – 294 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 477;
- крылатые ракеты - 947 (+15);
- корабли /катера ‒ 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 851 (+6);
- специальная техника - 360 (+1).
Ситуация на фронте по состоянию на 2 мая 2023 года - что известно
Украинские защитники за сутки отбили 41 атаку российских оккупантов. Самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка. Кроме того. захватчики пытались вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В свою очередь авиация Сил обороны уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также силами ПВО сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".