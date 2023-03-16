Враг также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня, добавили в Генштабе.

За прошедшие сутки, 15 марта, российские оккупанты нанесли по территории Украины три ракетных и 29 авиационных удара.

Об этом 16 числа сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. "За минувшие сутки противник нанес три ракетных удара, в частности, и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 29 авиационных ударов", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, Генштаб ВСУ предупредил, что вероятность дальнейших вражеских ударов по всей территории нашего государства высокая.

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9 марта россияне снова атаковали украинскую территорию. По данным Генштаба, враг в течение суток запустил по нашей земле 84 ракеты и нанес 12 авиаударов.

Есть "прилеты" в объекты энергетической инфраструктуры и в жилую зону. Во Львовской области жервами российского удара стали четыре человека.

Стоит отметить, что противник использовал, в том числе, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой.

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