В результате инцидента на "Сумыхимпром" травмирован один человек, отметили в МВД.

Спасатели проводят работы по осаждению аммиачного облака на Сумщине, которое возникло в результате утечки аммиака на заводе "Сумыхимпром".

Об этом в Facebook сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В сообщении отмечается, что 21 марта в 03:55 в г. Сумы произошел обстрел территории ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком.

"По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. Подразделениями ГСЧС проводятся работы по осаждению аммиачного облака. Угрозы населению города нет", - отмечают в МВД.

От ГСЧС привлечено 15 человек и четыре единицы техники.

Вследствие чрезвычайного происшествия один человек травмирован (работник предприятия).

Последствия выброса аммиака на предприятии "Сумыхимпром" ликвидированы. Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, авария ликвидирована в 07:49.

Работниками предприятия начаты регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Подразделения ГСЧС работы завершили.

Напомним, рано утром 21 марта стало известно, что на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. По состоянию на 04:30 радиус зоны поражения составлял около 5 км.

24 февраля войска РФ рано утром вторглись на территорию Украины. Противник сперва бомбил военные объекты, а позже атаковал и мирные города, в частности, Сумы.

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