Издание отметило несколько факторов, указывающих на это.

Война России против Украины, вероятно, доходит до переломного периода. Как сообщает информационный ресурс Bloomberg, на это в том числе повлияли и недавние события.

Убийство российского пропагандиста Владлена татарского является еще одним поворотом в войне. Издание указывает на то, что Максим Фомин (настоящее имя убитого) имел большую аудиторию и резко критиковал военное руководство РФ за неудачи на поле боя.

Другие российские националисты также жалуются на то, что военное поражение все ближе и является неизбежным. Причиной этому является в том числе и накопление Украиной сил для анонсированного контрнаступления.

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В случае, если Украина вернет столько же или больше территорий, чем во время контрнаступления на Харьковщину и Херсонщину в прошлом году, это приведет к еще большему количеству внутренних конфронтаций в России. Это повысит градус в борьбе за сброс ответственности в неудачах РФ на войне.

Сейчас идет все не так, как предсказывал ранее Владимир Путин, отмечает Bloomberg.

Текущая ситуация на фронте: свежие новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 3 апреля Генштаб сообщал о большое количество провалов у россиян. За минувшие сутки оккупанты 70 раз пытались атаковать на разных направлениях, но действовали крайне неудачно.

Количество убитых россиян на войне против Украины превысило отметку в 175 тысяч. За вчерашний день Силы обороны отправили к Кобзону более шести сотен оккупантов.

За минувшие сутки россияне нанесли удары по 92-м населенным пунктам Украины. Известно о гибели 10 мирных жителей.

Командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Бахмут остается под контролем ВСУ. В то же время врага там теряет свои силы.

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