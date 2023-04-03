На нашей земле уничтожили еще один танк противника.

Российские захватчики в Украине за минувшие сутки, 2 апреля, понесли серьезные потери - уничтожено 610 человек.

Общие потери противника в нашем государстве "перескочили" новую психологическую отметку - теперь они составляют 175 160 оккупантов, сообщил на своей странице в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, также ликвидирован один вражеский танк, 7 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 1 средство противовоздушной обороны, 13 дронов оперативно-тактического уровня, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.

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Генштаб ВСУ утром 3 апреля сообщал, что российские оккупанты на украинской земле более 70 раз атаковали наших воинов на Авдеевском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях и потерпели поражения. В эпицентре боевых действий находились Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Противники несут огромные потери. Общие потери РФ в Украине на 2 апреля составили около 174 550 захватчиков.

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