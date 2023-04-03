Он заявил, что враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский сообщает, что Бахмут остается под контролем Вооруженных сил Украины, а враг там теряет силы.

Об этом Сырский написал в Telegram, информируя о ситуации на Бахмутском направлении. Он отметил, что постоянно работает с подразделениями, которые выполняют задачи в самых горячих точках на передовой.

"Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников. Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов", - подчеркнул Сырский.

Он подчеркнул, что от того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, в своих окопах на передовой, зависит движение вперед всей украинской армии.

"Мы их одолеем. Потому что это наша земля. А Бахмут - это Украина", - добавил генерал.

Последние новости из Бахмута

Как сообщал УНИАН, 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация в Бахмуте остается очень напряженной: враг пытается задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональный десант.

Впоследствии главарь "Вагнера" Пригожин опубликовал видео, в котором заявил об установлении флага над городской администрацией и "юридическом" захвате Бахмута.

В ВСУ опровергли заявление главаря "вагнеровцев". Как сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, россиянам еще далеко до оккупации Бахмута. А вокруг здания городского совета продолжаются бои.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, реагируя на информацию оккупантов о том, что над административным зданием в Бахмуте подняли флаг РФ, призвал спокойно реагировать на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет.

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