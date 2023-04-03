Также заявления для отправки на фронт принимают от иностранцев - им обещают российский паспорт.

Правительство Москвы запустило кампанию по привлечению добровольцев на фронт. Также заработала горячая линию для набора военных.

Кроме этого, создали страницу с информацией о выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей, сообщает The Moscow Times.

Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ, желающие умереть на фронте могут воспользоваться функцией онлайн-записи. Отправиться на войну приглашают не только жителей российской столицы, но и других регионов. Иностранцам, которые выживут на фронте, обещают ускоренное получение российского гражданства.

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Отмечается, что Кремль потребовал набрать в Вооруженные силы 400 тысяч контрактников и спустил соответствующие разнарядки в регионы. Власти Москвы получили задание найти 27 000 контрактников.

Потери России в Украине: актуальные данные

По последним данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили 173 990 оккупантов, 3616 танков, 6981 бронированных машин и тысячи единиц другой техники врага.

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ разгромили некоторые подразделения РФ на 50-70%.

В конце марта президент России Владимир Путин вновь решил увеличить количество гробов, которые возвращаются в семьи РФ из украинского фронта, и подписал указ о весеннем призыве в армию.

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