За прошедшие сутки, 2 апреля, российские захватчики в Украине потерпели поражения на ряде направлений.
Противники сосредоточили главные усилия на том, чтобы вести наступление на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях и там более 70 раз неудачно атаковали защитников нашего государства, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. В Генштабе добавили, что в эпицентре боевых действий находятся Авдеевка, Марьинка и Бахмут.
По данным Генштаба, противники безуспешно пытались наступать на Лиманском направлении возле Верхнекаменского и Белогоровки.
Враги на Бахмутском направлении не прекращают пытаться полностью захватить Бахмут, наши воины отразили более 20 атак со стороны противника. Кроме того, провальные атаки противников были возле Ивановского.
Россияне на Марьинском и Авдеевском направлении пытались наступать, но не имели успехов, возле Марьинки, Авдеевки и Первомайского.
Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать
Вечером 2 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что враг продолжил сосредотачивать главные усилия на том, чтобы вести наступление на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. За сутки украинские воины отразили более 50 атак со стороны противника.
Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что на Донецком направлении наши воины отразили некоторые позиции захватчиков и начали обустраивать их для обороны.