РФ не может объявить войну нашей стране, считает полковник ВСУ.

Если бы президент Российской Федерации Владимир Путин хотел объявить войну Украине, то сделал бы это сразу.

РФ вынуждена прятать войну с Украиной под названием "спецоперация", рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Россия не может ни по каким - ни по политическим, ни по экономическим, ни по военным мотивам объявить войну украинскому государству.

"Если бы Путин хотел - он бы ее объявил сразу… на сегодняшний день Российская Федерация находится в таком положении, что они вынуждены прятать эту войну. Именно поэтому была объявлена так называемая "специальная военная операция", именно поэтому Государственная дума России ввела уголовную ответственность за то, что кто-то в России может назвать войну войной… они катастрофически прячут (войну - Ред.)...", - сказал полковник.

Эксперт отметил, что объявление войны полностью меняет политический статус страны.

"И, согласно международному праву, страна, объявившая войну, становится изгоем. Все страны, которые против этой войны и входящие в Организацию Объединенных Наций, будут обязаны разорвать отношения со страной-агрессором… То есть, дипломатические, финансовые, экономические, - все это разрывается автоматически…", - объяснил Жданов.

Война России против Украины - самые важные новости

РФ рано утром 24 февраля совершила полномасштабное вторжение в Украину, однако утверждала, что проводит "спецоперацию" якобы для "денацификации" и "демилитаризации", но сама просто уничтожала украинскую инфраструктуру, убивала мирных людей и захватывала населенные пункты.

Вооруженные силы Украины дают противнику достойный отпор. ВСУ в конце лета пошли в контрнаступление и по состоянию на 14 ноября уже освободили более 50% территорий, которые Россия захватила после 24 февраля.

На нашей земле по состоянию на 16 ноября уже ликвидированы около 82 тыс. 710 противников.

Бывший глава правительства РФ, оппозиционер Михаил Касьянов полагает, что абсолютный конец войны в Украине возможен весной-летом.

Вас также могут заинтересовать новости: