Путин надеется на победу РФ, считает российский оппозиционер.

Если западные страны продолжат поддерживать Украину в войне с Россией, то на поле боя зимой произойдет перелом в пользу украинского государства.

Абсолютный конец войны возможен весной-летом, рассказал бывший глава российского правительства, оппозиционер Михаил Касьянов во время интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По его словам, в РФ политики, в частности, президент Владимир Путин, держат в голове лишь одно - победу своей страны.

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"...Они надеются на то, что народ в Европе не выдержит, начнет требовать от своих правительств сократить помощь Украине - и тогда не получится перелом в пользу Украины на поле боя. В январе-феврале, видимо, произойдет. И тогда уже будет виден конец. То есть, начало поражения. Конец будет уже, пожалуй, весной-летом. Конец абсолютный", - спрогнозировал собеседник.

Война в Украине с Россией - важнейшие новости

Противники рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Врагам удалось захватить ряд населенных пунктов на востоке и юге.

Вооруженные силы Украины дают врагам достойный отпор, с конца лета активно вытесняют противника с нашей земли. Уже освобождена почти вся Харьковская и Николаевская области, деоккупирован ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 10 ноября в Херсонской области освободили от захватчиков более тысячи квадратных километров. 11 числа стало известно, что украинские спецподразделения зашли в Херсон, который находился под контролем врага с первых дней вторжения.

Стоит отметить, что в октябре руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов прогнозировал, что боевые действия в нашей стране должны завершиться к лету следующего года.

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