Российские оккупанты начинают реально оценивать свои возможности, считает директор военных программ Центра Разумкова.

Сейчас перед военно-политическим руководством Российской Федерации - так называемым коллективным президентом РФ Владимиром Путиным, стоит задача "перевести стрелки" на дипломатическое решение полномасштабного конфликта в Украине.

Чтобы достичь своей цели, противники запустили фишку - будто бы, если украинская сторона не сядет за стол переговоров, то будет хуже, рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Obozrevatel.

По его мнению, оккупанты хотят сесть за стол переговоров и во время них навязать Украине и западным государствам свои условия.

"...сейчас перед Путиным и перед военно-политическим командованием, так называемым коллективным Путиным, стоит такая задача. Они начинают реально оценивать те возможности, которые имеют, и реально оценивать возможности, которые есть у Украины. Баланс складывается не в их пользу. Поэтому сейчас они пытаются перевести стрелки на дипломатическое решение этого вопроса", - заявил собеседник.

Эксперт считает, что РФ хочет попытаться закрепить ту линию, на которой сейчас находится в Украине.

"...Для этого они запустили такую фишку: если вы сейчас не сядете за стол переговоров, дальше будет хуже. Далее будут новые захваченные территории, для чего они подбрасывают подкрепления на восток и укрепляют Херсон, дальше будут обстрелы мирных населенных пунктов, жертвы среди гражданских и тому подобное. То есть они навязывают нам эту идею", - предупредил он.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию якобы для "денацификации" и "демилитаризации". Кремль даже не назвал войну против Украины войной - власти РФ называют действия оккупационных войск "спецоперацией".

Противникам удалось взять под контроль 2,6 тыс. населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

Защитники Украины давали достойный отпор захватчикам. Генштаб Вооруженных сил украинского государства сообщил, что на нашей территории по состоянию на 20 июля уничтожены 38 750 оккупантов.

В июле советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов предупреждал, что в ближайшее время РФ не будет иметь успехов на фронте, поэтому станет больше запугивать украинцев, чтобы вынудить к переговорам.

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