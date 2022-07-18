По словам президента, на сегодня украинским военным удалось освободить от оккупантов более 1 тыс. населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине более 2,6 тыс. населенных пунктов находятся под контролем захватчиков.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

По словам главы государства, Вооруженные силы Украины смогли нанести оккупантам существенные логистические потери, поэтому российской армии все сложнее удерживать позиции на захваченных территориях.

"Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки оккупантов, выявляем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна – украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос - только время. И пока это время продолжается, пока Россия еще может разрушать жизнь в Украине... Как сегодня - ударами по Никополю, по Торецку, по городам в Харьковской области...", - сказал Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день украинским военным удалось освободить от оккупантов 1 тыс. 028 населенных пунктов.

"Еще 2 тыс. 621 – пока под контролем захватчиков. И с ними всеми – со всеми, где есть люди, – мы должны поддерживать информационную связь. Настолько, насколько это возможно", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ситуацию на фронте удалось стабилизировать: она сложная, напряженная, но полностью контролируемая.

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