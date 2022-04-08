Власти сейчас делают все, чтобы как можно быстрее ликвидировать остатки снарядов, ракет, обезвредить большое количество мин.

Украина превратилась в одну из самых заминированных стран.

Об этом вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в интервью итальянскому телевидению Sky TG24, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее словам, в столицу Украины постепенно возвращается обычная жизнь, вокруг Киева ситуация также уже менее напряженная. Но она остается очень сложной и опасной из-за чрезвычайно большого количества мин и других взрывоопасных предметов, которых много на освобожденных территориях.

"К сожалению, в результате полномасштабной российской агрессии Украина стала страной, имеющей одну из крупнейших по площади заминированных территорий в мире. Из-за большой опасности до многих городов и городков очень трудно добраться. Итак, власть сейчас делает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать остатки снарядов, ракет, обезвредить большое количество мин – и дать возможность регулярно доставлять жителям таких населенных пунктов медицинские препараты, воду, еду, товары первой необходимости", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, за каждый день работы спасатели обнаруживают в Киевской области от 4 до 5 тыс. взрывоопасных "ловушек", которые оставили российские оккупанты.

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