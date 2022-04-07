Также на юге Украины отключат вражеское ТВ.

В настоящее время решается вопрос об изъятии российских судов, находящихся на ремонте в Одесской области.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Что касается судов под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе Измаила (город в Одесской обл. – УНИАН), то скоро Кабмин примет решение о принудительном их изъятии в пользу Украины", — сказал Марченко.

Кроме того, по его словам, сейчас ведется работа по запрету вещания и отключению от эфира российских телеканалов, которые на юге Украины абоненты смотрят через спутниковую систему связи.

"Мы не допустим вражеской пропаганды и работы вражеской разведки в Одесской области", - акцентировал Марченко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польша Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена конфисковать имущество россиян, находящейся на ее территории.

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