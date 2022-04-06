По словам министра, на Киевщине за день выявляют от 4 до 5 тысяч взрывоопасных "ловушек", которые оставили оккупанты.

За каждый день работы спасатели обнаруживают в Киевской области от 4 до 5 тыс. взрывоопасных "ловушек", которые оставили российские оккупанты.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона.

"Что касается Киевской области, там гораздо, гораздо хуже (по сравнению с Киевом, где оккупанты проводили в основном обстрелы с воздуха - УНИАН). Только за один день, за каждый день работы, спасатели обнаруживают от 4 до 5 тыс. взрывоопасных предметов в этих регионах. По международным правилам и подходам, один день боевых действий в любом месте - это месяц разминирований. Например, если мы можем говорить о боевых действиях в течение месяца в Бородянке, то можем "прикинуть", сколько это достаточно, чтобы полностью территория была разминирована для того, чтобы абсолютно безопасно было там находиться", - сказал Монастырский.

Он отметил, что уже есть, к сожалению, случай, когда гражданин погиб от гранаты, заложенной в багажнике его автомобиля.

"К сожалению, уже есть трагические случаи. Вчера, например, погиб гражданин, который открыл багажник своего автомобиля, находясь в одном из сел Киевской области, там была заложена граната, она взорвалась. К сожалению, такие случаи случаются, расставлены "ловушки" орками, которые отступали, и они имеют разный вид: могут быть привязанными к входной двери, когда человек открывает свой дом, или могут быть на лестничных клетках... В основном, это гранаты, которые имеют достаточно сильный радиус поражения и, конечно, могут быть травмированными люди, которые будут неосторожно заходить в дома", - подчеркнул глава МВД.

Ранее сегодня в Киевской областной военной администрации сообщили о гуманитарной катастрофе в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах.

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