По словам военного эксперта, теперь наш спецназ будет ликвидировать эти группы, эти группы будут пытаться охотиться в Украине: это очередной этап войны и этого следовало ожидать.

Командование оккупационных войск Российской Федерации объявило "охоту" на HIMARS. Ради уничтожения американских РСЗО, Москва перебрасывает в Украину более 200 спецназовцев.

Такую информацию озвучил военный эксперт Олег Жданов в эфире телевизионного проекта Freedom.

По его словам, российско-украинская война переходит на новый этап – войну спецвойск.

"Есть информация, что они даже перебросили сюда спецназ до 200 человек... Причем спецназ экипирован исключительно западной экипировкой и вооружением для засылки диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию и охоту за реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными большой дальности. Я вам скажу так: это война, теперь будет война спецназов. Наш спецназ будет ликвидировать эти группы, эти группы будут пытаться охотиться на нашей территории. Так что это очередной этап войны и этого следовало ожидать", - рассказал он.

По словам военного эксперта, определить, где находится такая система, как HIMARS, очень трудно.

"HIMARS - это одна из последних разработок. Он был сделан в 1994 году. В отличие от M270 MLRS, которая была еще в конце 60-х – начале 70-х годов разработана. HIMARS делался под высокую маневренность. Поэтому у него один пакет, поэтому его можно перевозить самолетом C-130, он как раз в габариты самолета входит, и за счет колесного входа у него самая высокая маневренность", — пояснил Жданов.

Отметим, что в России началась паника из-за эффективности HIMARS. По словам военного эксперта Сергея Кузана, больше никто в мире не купит российские противоракетные системы, ведь ни С-300, ни С-400 не способны перехватывать HIMARS.

Ранее спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что после разгромных ударов украинских бойцов российские войска пытаются перевезти свои военные склады подальше от линии огня, но им нечем это сделать.

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