Он отметил, что американское оружие доказало несостоятельность российских С-300 и С-400.

Американское оружие, в частности высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS, разрушила миф о непобедимости российских противоракетных систем.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в интервью Радио НВ.

По его словам, больше никто в мире не купит российские противоракетные системы, поскольку ни С-300, ни С-400 не способны перехватывать HIMARS.

"Американское оружие показало высокий класс и победило все те хвалебные реляции, которые россияне использовали в адрес своих С-300, С-400 о том, что они непобедимы. И под этой маркой продали (комплексы - ред.) по миру. Я думаю, что больше никто в мире не купит эти противоракетные системы, а те, кто купил - очень об этом пожалеют", - отметил он.

Кузан добавил, что ВСУ с помощью американского вооружения фактически уничтожают на поле боя военную способность России.

"Оказалось, что HIMARS могут доставать до комплексов С-300, С-400, которые и были предназначены, чтобы сбивать американскую ракету по типу той, которая летит с пусковой установки HIMARS. Сегодня в России действительно началась паника. И звучат даже абсурдные требования о том, что "нам надо срочно разработать какое-то противодействие этим ракетам". Очевидно, что такие разработки длятся годами", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов заявил, что российское командование будет снимать с хранения старое советское вооружение, чтобы продолжать воевать в Украине по приказу главы Кремля Владимира Путина.

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