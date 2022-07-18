Украинские бойцы поражают не только склады, но и технику оккупантов.

После разгромных ударов украинских бойцов российские войска пытаются перевезти свои военные склады подальше от линии огня, но им нечем это сделать.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"У нас есть такая информация, что они выискивают такие места, чтобы их (боеприпасы) расположить где-то подальше. Но я замечу, что мы поражаем не только склады боеприпасов, но и скопление техники. Поэтому увезти и перевезти им тоже нечем", – отметила она.

По словам Гуменюк, ВСУ наносят удары и по складам с горюче-смазочными материалами, поэтому оккупантам все сложнее заправлять свой транспорт для перевозки.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты доставляют боеприпасы сразу на передовую, так как боятся артиллеристов ВСУ.

По данным ISW, удары HIMARS по складам оккупантов могли снизить активность российский артиллерии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток" на фоне регулярных подрывов складов боеприпасов. Командование страны-агрессора уже с трудом скрывает панику и отчаянье.

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