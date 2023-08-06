Противовоздушная оборона Украины уничтожила десятки дронов и ракет.

С вечера 5-го по утро 6-го августа силами противовоздушной обороны были уничтожены 30 ракет и 27 ударных дронов российских оккупантов.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. "С вечера 5 августа по утро 6-го августа 2023 года российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Во время первой волны атаки вечером 5-го августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Насчет "Кинжалов" информацию не обнародуем.

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В ночь на 6 августа, как отмечается, враг продолжил атаковать ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" - из акватории Черного моря, и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БПЛА Shahed-136/131, 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555. Поэтому всего за несколько волн атак с вечера 5-го по утро 6-го августа 2023 года противник применил 70 средств воздушного нападения", - проинформировали в ПС ВСУ.

Противовоздушной обороной уничтожено 13 крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 27 ударных БПЛА Shahed-136/131.

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Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес по территории Украины 20 ракетных ударов. 12 ракет "Калибр" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией воздушных сил. Кроме того, враг нанес 62 авиационных удара. В частности, применил четыре ударных дрона типа Shahed - все было уничтожено.

Также оккупанты совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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