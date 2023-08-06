Противники за сутки по нашей земле нанесли более 60 авиаударов, отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по украинским землям 20 ракетных ударов.

Зенитные ракетные подразделения и авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины ликвидировала 12 крылатых ракет "Калибр", сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке в воскресенье утром, 6 августа.

"Кроме того, враг нанес 62 авиационных удара. В частности, применил четыре ударных дрона типа Shahed - все были уничтожены. Также оккупанты совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что в результате вражеских ударов есть разрушения, раненые и жертвы среди гражданских.

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В субботу, 5 августа, и в ночь на воскресенье, 6 числа, в ряде областей Украины не раз звучала воздушная тревога. Прошлой ночью в некоторых регионах были замечены крылатые ракеты РФ. Взрывы слышали, в том числе в Хмельницкой области. Сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что в украинском воздушном пространстве с начала полномасштабной войны уже ликвидировали в общей сложности 1 347 российских крылатых ракет и 4 116 дронов оперативно-тактического уровня.

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