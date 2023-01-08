Александр Мусиенко отметил, что оккупанты просто забрасывают живой силой.

Власти Российской Федерации бросают в бой мобилизованных россиян без поддержки техники, артиллерии в районе Бахмута или Соледара. Именно благодаря этому оккупантам удается продвигаться на указанном участке.

"России удается продвигаться на определенных направлениях фронта за счет поддержки людьми. Если взять район Кременной, каким образом останавливалось наступление украинских войск? Просто большое количество людей, российских мобилизованных, военных, которые несут потери в большом количестве, но тем не менее, их бросают закрывать определенные участки", – заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире национального телемарафона.

При этом он указал, что в районе Бахмута и Соледара россияне применяют тактику заброса фронта подразделениями войск.

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"Следует понимать, если мы возьмем район Бахмута или Соледара, где была поддержка артиллерии, минометов и даже авиации, то есть определенные направления, например Кременная, – это сейчас сместилось внимание российского командования, а раньше не было в такой степени и количества артиллерийской поддержки, поддержки тяжелым вооружением. Все решали за счет людей. Просто тактика - бросать подразделения на то, чтобы сдерживать наступательные действия, пехоту, не считаясь с потерями. Вот таким образом воюют", - объяснил эксперт.

По его словам, у россиян нет других методов ведения войны.

"Это тот путь, который ждет многих мобилизованных. Поэтому, когда говорят о том, что забрасывают труппами, эта фраза не звучит с преувеличением. Сейчас война, боевые действия и действия российского командования демонстрируют на определенных участках, что каких-то других способов и методов ведения боевых действий у них нет просто", – подытожил Мусиенко.

Ситуация в Бахмуте - что известно

Уже несколько месяцев рашисты не могут выполнить одну из задач - захватить Бахмут. Город стал крепостью, которую украинские бойцы надежно охраняют и отбивают атаки путинских марионеток. При этом город находится под постоянным огнем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут остается самой горячей точкой в Украине. В то же время в Донецкой ОВА сообщали, что Бахмут разрушен более чем на 60%.

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