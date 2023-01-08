Пригожин утверждает, что там есть "сеть подземных городов".

Владелец ЧВК "Вагнер", бойцы которой принимают активное участие в войне России против Украины и штурме позиций украинских войск в районе Бахмута Донецкой области, Евгений Пригожин объяснил, зачем ему нужен контроль над городом.

Как сообщает пресс-служба главаря "вагнеровцев", Пригожин заявил, что Бахмут – это "центральная точка Восточного фронта и серьезный логистический центр".

"Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, прежде всего, разделение города на несколько частей водными преградами. Второй особенностью является то, что пригород Бахмута – это комплекс населенных пунктов, которые создают единую систему обороны. Третье – это уникальный ландшафт: овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями", – говорится в сообщении.

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При этом "вишенкой на торте" сторонник Путина назвал систему Соледарских и Бахмутских шахт, которые фактически являются "сетью подземных городов". Он отметил, что в этой сети на глубине 80-100 метров могут располагаться не только люди, но и перемещаться танки и БМП. Кроме того, по его данным, там хранятся запасы оружия времен Первой мировой войны.

Ситуация в Бахмуте

Украинские военные уже несколько месяцев держат оборону в Бахмуте, который постоянно штурмуют российские оккупанты. За время боев город был уничтожен на более 60%.

Кроме того, враг не прекращает обстреливать город из артиллерии. Так, 6 января оккупационные войска РФ осуществили очередные артиллерийские обстрелы Бахмута и Бахмутского района. В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина.

В то же время в ГПСУ сообщили, что пограничники остановили продвижение вражеской пехоты на одном из направлений возле Бахмута, ликвидировав командира оккупантов.

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