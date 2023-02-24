Новая помощь предусматривает обязательство США передать Украине в долгосрочной перспективе боеприпасы для HIMARS, для артиллерии 155 мм и дополнительные беспилотные летательные аппараты и средства для противодействия вражеским беспилотникам.

В Соединенных Штатах Америки объявили новый пакет оборонной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов, говорится в сообщении на сайте Пентагона.

"Сегодня Департамент обороны объявляет о новом пакете помощи от Соединенных Штатов, чтобы вновь подтвердить твердую поддержку для мужественных защитников Украины и укрепить противовоздушную оборону Украины. Этот пакет, на общую сумму в 2 миллиарда долларов, предоставляется в рамках инициативы безопасности помощи Украине (USAI) как часть нашей преданности долгосрочной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В частности, Соединенные Штаты обязуются предоставить дополнительные беспилотные летательные аппараты, средства для противодействия вражеским беспилотникам и оборудование для обнаружения вражеских средств радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средства для высокоточной прицельной стрельбы, которые повысят способности Украины для отражения российской агрессии.

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В новый пакет войдут:

дополнительные боеприпасы для артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности HIMARS;

дополнительные артиллерийские снаряды калибром 155 мм;

боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

беспилотная система CyberLux K8 UAS;

дроны-камикадзе Switchblade 600;

беспилотные системы Altius-600;

беспилотные системы Jump 20;

средства борьбы с беспилотниками и оборудование для обнаружения вражеских средств радиоэлектронной борьбы;

оборудование для очистки от мин;

вспомогательное оборудование защитной связи;

финансирование обучения, обслуживания и технического обеспечения.

В рамках инициативы безопасности помощи Украине (USAI) осуществляется подписание контрактов с производителями, которые в будущем должны выполнить заказы на производство оборудования.

Помощь Украине от США – актуальное

Всего четыре дня назад, 20 февраля, американский президент Джо Байден, находясь в Киеве, объявил о новом пакете помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Пакет на 500 миллионов долларов включал, среди прочего, боеприпасы для HIMARS и гаубицы, Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения.

Также Байден озвучил обязательства по поставкам вооружений - более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.

В рамках транша помощи 20 января вошли сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.

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