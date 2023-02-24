В Соединенных Штатах Америки объявили новый пакет оборонной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
"Сегодня Департамент обороны объявляет о новом пакете помощи от Соединенных Штатов, чтобы вновь подтвердить твердую поддержку для мужественных защитников Украины и укрепить противовоздушную оборону Украины. Этот пакет, на общую сумму в 2 миллиарда долларов, предоставляется в рамках инициативы безопасности помощи Украине (USAI) как часть нашей преданности долгосрочной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
В частности, Соединенные Штаты обязуются предоставить дополнительные беспилотные летательные аппараты, средства для противодействия вражеским беспилотникам и оборудование для обнаружения вражеских средств радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средства для высокоточной прицельной стрельбы, которые повысят способности Украины для отражения российской агрессии.
В новый пакет войдут:
- дополнительные боеприпасы для артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности HIMARS;
- дополнительные артиллерийские снаряды калибром 155 мм;
- боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- беспилотная система CyberLux K8 UAS;
- дроны-камикадзе Switchblade 600;
- беспилотные системы Altius-600;
- беспилотные системы Jump 20;
- средства борьбы с беспилотниками и оборудование для обнаружения вражеских средств радиоэлектронной борьбы;
- оборудование для очистки от мин;
- вспомогательное оборудование защитной связи;
- финансирование обучения, обслуживания и технического обеспечения.
В рамках инициативы безопасности помощи Украине (USAI) осуществляется подписание контрактов с производителями, которые в будущем должны выполнить заказы на производство оборудования.
Помощь Украине от США – актуальное
Всего четыре дня назад, 20 февраля, американский президент Джо Байден, находясь в Киеве, объявил о новом пакете помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.
Пакет на 500 миллионов долларов включал, среди прочего, боеприпасы для HIMARS и гаубицы, Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения.
Также Байден озвучил обязательства по поставкам вооружений - более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.
В рамках транша помощи 20 января вошли сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.