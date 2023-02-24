Белый дом объявит новый пакет военный помощи Украине на 2 миллиарда долларов в годовщину полномасштабного вторжения России, пишет CNN.
В пакет войдут, в частности: ракеты HIMARS; 155-мм артснаряды; несколько типов дронов; оборудование для борьбы с БПЛА; оборудование для разминирования; финансирование обучения и обслуживания.
Помощь Украине от США – актуальное
Всего четыре дня назад, 20 февраля, американский президент Джо Байден, находясь в Киеве, объявил о новом пакете помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.
Пакет на 500 миллионов долларов включал, среди прочего, боеприпасы для HIMARS и гаубицы, Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения.
Также Байден озвучил обязательства по поставкам вооружений - более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.
В рамках транша помощи 20 января вошли сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.
Запад помогает Украине оружием – последние новости
США и страны ЕС сосредоточены на поставках Украине тяжелого вооружения, в том числе боевых танков, в предверии контрнаступления ВСУ.
Кроме того, западные партнеры помогают вооружить ВСУ противовоздушными средствами для борьбы с массированными ракетными ударами РФ.
Отдельно Запад увеличивает производство артснарядов, в которых очень нуждаются ВСУ.