В пакет ввойдут, в частности, ракеты к HIMARS.

Белый дом объявит новый пакет военный помощи Украине на 2 миллиарда долларов в годовщину полномасштабного вторжения России, пишет CNN.

В пакет войдут, в частности: ракеты HIMARS; 155-мм артснаряды; несколько типов дронов; оборудование для борьбы с БПЛА; оборудование для разминирования; финансирование обучения и обслуживания.

Помощь Украине от США – актуальное

Всего четыре дня назад, 20 февраля, американский президент Джо Байден, находясь в Киеве, объявил о новом пакете помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.

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Пакет на 500 миллионов долларов включал, среди прочего, боеприпасы для HIMARS и гаубицы, Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения.

Также Байден озвучил обязательства по поставкам вооружений - более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.

В рамках транша помощи 20 января вошли сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.

Запад помогает Украине оружием – последние новости

США и страны ЕС сосредоточены на поставках Украине тяжелого вооружения, в том числе боевых танков, в предверии контрнаступления ВСУ.

Кроме того, западные партнеры помогают вооружить ВСУ противовоздушными средствами для борьбы с массированными ракетными ударами РФ.

Отдельно Запад увеличивает производство артснарядов, в которых очень нуждаются ВСУ.

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