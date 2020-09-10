Участники ТКГ вчера на внеочередном заседании договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

Стали известны детали совместной верификации позиций Объединенных сил и оккупационных войск вблизи населенного пункта Шумы.

Об этом написал народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в Facebook.

"Что я знаю о "совместном патрулировании"? Что это не так. Нет "совместного патрулирования". И "сепар не будет топтаться своими сапогами по позициям нашей морской пехоты". Есть одноразовая акция верификации. В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль. Одновременно это будет делать и наш представитель в отношении российских позиций", - написал депутат.

Читайте такжеСМИ узнали фамилию боевика, которому покажут украинские позиции на Донбассе (видео)

В то же время он выразил мнение, что провокация вокруг украинских позиций в районе Шумов планировалась для того, чтобы заставить Украину сотрудничать с террористами.

"Является ли это признанием ОРДЛО? Похоже, что вся провокация задумывалась именно для того, чтобы заставить Украину работать с ОРДЛО. Не получилось. СЦКК - структура украинско-российская. И мы понимаем, что наши позиции в бинокль будут разглядывать российский генерал, а не донецкий шахтер. Хотя почти наверняка российская пропаганда будет убеждать "народ ДНР" в обратном", - написал Яременко.

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация тем не менее неприятная, потому что россияне фактически поставили под сомнение деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Поэтому представители ОБСЕ, которые первыми поддались российскому давлению относительно этой процедуры, заявили, что нынешняя акция верификации будет одноразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах. Альтернатива этой акции - обмен огневыми поражениями, потому что обычно никто с украинской стороны не оставил бы артиллерийские обстрелы россиян без ответа. Тоже удовольствие прямо скажем никакого", - отметил депутат.

Читайте такжеКравчук подтвердил, что боевиков пустят на "инспектирование" украинских позиций на Донбассе (видео)

Ситуация в районе Шумов и угрозы боевиков: все подробности

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям вблизи населенного пункта Шуми. По его мнению, инженерные сооружения Объединенных сил, расположенные возле Шумов, являются незаконными.

Командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские войска не нарушали никаких договоренностей по оборудованию инженерных сооружений в районе Шумов.

6 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что со стороны Объединенных сил не было нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе.

9 сентября Трехсторонняя контактная группа провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместное инспектирование в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева