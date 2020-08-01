Кравчук рассказал, на что готов пойти ради мира на Донбассе

По словам Леонида Кравчука, нельзя добиться мира, ни с кем не разговаривая.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который стал главой делегации в ТКГ по Донбассу, заявил, что ради мира на Донбассе готов вести диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", нельзя добиться мира, ни с кем не разговаривая.

"Есть люди, которые могут быть участниками переговоров. Скажем, Офис президента подписывает указ о назначении на должность в Минскую группу Фокина. Он и приглашает, и может говорить о том, чего они на самом деле хотят", - сказал Кравчук.

Читайте также"У вас базар! Не говорите, когда я говорю!": Кравчук в прямом эфире посоветовал Скабеевой "слушать Путина" (видео)

Как отметил Кравчук, если искать пути решения проблемы - надо "вести разговор, договариваться, шаг за шагом".

"Я говорю не о прямых переговорах с главарями, чтобы было яснее... Есть там люди, которые не завязаны, скажем, чисто на политических вопросах, возможно, есть ученые, возможно, есть другие - и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне. Чтобы это сразу не выглядело, как государственный уровень. И когда они напишут какую-то дорожную карту, и эту карту согласуют с Киевом, и с теми регионами, откуда они пришли, тогда можно ставить вопрос о более высоком уровне встреч для принятия окончательного решения. Сейчас идет вопрос о выяснении точных позиций и шагов", - добавил он.

"Если мы хотим чего-то добиться, хотим мира на Донбассе, - как можно добиться мира, ни с кем не разговаривая?! Придут силы ООН, ОБСЕ, поставят своих военных, наденут белые каски, и все? Не будет такого", - подчеркнул он.

При этом Кравчук уточнил, что готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине.

"Ультрапатриоты, которые меня критикуют за то, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где до нынешнего времени мы не можем занять точные и ясные позиции", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram